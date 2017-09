Frosinone-Cittadella, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due tecnici

© foto di Federico Gaetano

Alle 20.30 scenderanno in campo Frosinone e Cittadella per la gara valida per la seconda giornata di Serie B. Ecco le formazioni ufficiali della sfida:

FROSINONE: Bardi, Terranova, Ariaudo, Krajnc, M. Ciofani, Paganini, Maiello, Sammarco, Crivello, Ciano, D. Ciofani.

CITTADELLA: Paleari, Salvi, Adorni, Varnier, Benedetti, Siega, Iori, Pasa, Schenetti, Litteri, Kouame.