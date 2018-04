Frosinone, cosa succede? Parma vince ancora e sogna in grande

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La promozione persa l'anno scorso, le difficoltà di questo finale di stagione. Il Frosinone vive l'eventuale ritorno in Serie A quasi come un tabù, come lascia intendere il rendimento delle ultime settimane che non premia la formazione di Moreno Longo. La sconfitta odierna di Parma, adesso, complica maledettamente i piani perché il Palermo ha agganciato i ciociari in seconda posizione ma può beneficiare degli scontri diretti. Se il campionato dovesse finire oggi, in sostanza, il Frosinone sarebbe costretto ai playoff mentre i rosanero potrebbero festeggiare la A. Ma non è tutto, perché c'è anche il Parma che ha legittimato la quarta posizione in graduatoria. I punti di ritardo dalla seconda posizione sono appena due, un gap ridotto grazie alle sei vittorie conquistate nelle ultime sette gare. La A diretta, adesso, è più di una semplice suggestione per i crociati di Roberto D'Aversa.