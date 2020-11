Frosinone-Cosenza 0-2, le pagelle: brillano Carretta e Baez, Ciano in serata no

vedi letture

FROSINONE-COSENZA 0-2

Marcatori: 47’ e 70’ Carretta (C)

FROSINONE

Bardi 6 – Non perfetto sul primo gol, però si riscatta limitando il passivo con un paio di interventi.

Brighenti 5 – In affanno come tutto il reparto. Soffre la rapidità nell’uno contro uno di Baez.

Ariaudo 4,5 – Tanti errori in fase di impostazione, distratto in marcatura. Si perde Carretta sul 2-0.

Szyminski 5 – Manca di aggressività. Non riesce mai a anticipare gli attaccanti rossoblu.

Salvi 5 – Primo tempo incoraggiante, prima di scomparire dai radar. (59’ Kastanos 6 – Qualche buona idea per i compagni nella mezz’ora concessagli da Nesta).

Maiello 6 – Regia ordinata, l’unico che prova a mettere ordine. Si fa vedere anche in avanti.

Tabanelli sv – Suo il primo tiro della partita, poi si fa male ed è costretto a chiedere il cambio. (13’ Tribuzzi 5 – Timido, si fa prendere in contro tempo sul secondo gol).

Beghetto 5 – Regala il raddoppio al Cosenza, rimettendo in gioco un pallone destinato sul fondo.

Rohden 5,5 – In posizione ibrida, tra centrocampo e attacco. Parte benino, poi si perde. (59’ Dionisi 5,5 – Mastica amaro per l’esclusione ma una volta in campo non riesce a incidere).

Ciano 5 – Poco ispirato, non è una delle sue serate migliori. Pericoloso solo su calcio da fermo.

Novakovich 5,5 – Si sbatte ma è troppo precipitoso quando è il momento di finalizzare l’azione. (78’ Parzyszek sv).

COSENZA

Falcone 6,5 – Sempre in sicurezza, sia tra i pali che nelle uscite. Grande riflesso su Novakovich.

Tiritiello 7 – Dietro non sbaglia niente. Si inventa addirittura un tacco smarcante per Sciaudone.

Idda 6,5 – Comanda la difesa con personalità e coraggio. Non ha mai paura di tentare l’anticipo.

Legittimo 6,5 – Non va mai in sofferenza, gioca semplice scegliendo ogni volta la soluzione giusta. (88’ Schiavi sv)

Vera 7 – Dà un saggio delle sue capacità atletiche con una impressionante cavalcata palla al piede. (68’ Corsi 6 – Meno esplosivo del colombiano, contribuisce alla gestione del vantaggio).

Sciaudone 6,5 – Pericoloso con i suoi inserimenti senza palla. Bardi gli nega la gioia del gol.

Bruccini 6,5 – Diga davanti alla difesa, intercetta e ripulisce tanti palloni. Prova di grande sostanza.

Bittante 6,5 – Buon contributo nelle due fasi. Puntuale in copertura, prezioso con le sue incursioni

Bahlouli 7 – Qualità tecniche e palleggio, schierato tra le linee dimostra di avere colpi non banali. (64’ Kone 6 – Entra col piglio giusto, sfiora la rete dopo una bella percussione).

Baez 7,5 – Dentro la partita fino alla fine, stavolta non si prende pause. Fa impazzire gli avversari e serve l'assist per il raddoppio.

Carretta 7,5 – Lui che bomber non è, decide la partita con due gol da centravanti di razza. (88’ Sacko sv).