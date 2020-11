Frosinone-Cremonese 1-0, le pagelle: Bardi da record, Ciofani-Ceravolo non pervenuti

Frosinone-Cremonese 1-0

Marcatore: 34'pt Rodhen

Frosinone

Bardi 7 - 450 minuti di imbattibilità non si fanno per caso, soprattutto in una categoria così complicata. Sale in cattedra nella ripresa con tre interventi determinanti, spettacolare la parata su Castagnetti.

Ariaudo 6,5 - Prima Ceravolo e poi Ciofani perdono un duello di grande fisicità ed esperienza. Ormai una sicurezza assoluta.

Brighenti 6 - Mantiene bene la posizione e si fa trovare pronto soprattutto sulle cosiddette seconde palle.

Beghetto 6 - Concreto ed efficace in ogni suo intervento, fino a quando regge fisicamente è quasi impeccabile. (Dal 25’st D’Elia 6 - Più copertura che spinta, ma nel finale serviva difendere e lo ha fatto con applicazione).

Zampano 6,5 - Dal suo cross nasce il colpo di testa vincente di Rodhen, è bravissimo a colpire il pallone con precisione e delicatezza. Il giallo non lo condiziona, eleganti un paio di disimpegni. Soffre la freschezza di Celar negli ultimi 10 minuti.

Capuano 6 - Ordinaria amministrazione e partita molto ordinata sul piano tattico. Esce per infortunio, si spera nulla di grave. (Dal 40’pt Curado 6 - Sfiora il gol del raddoppio a inizio ripresa con un bell’inserimento su palla inattiva. Inizialmente fa fatica a prendere le misure all’avversario, poi si piazza al fianco di Ariaudo e non passa quasi nulla).

Rodhen 7 - Quando sembrava dovesse uscire per infortunio è proprio lui a indovinare il colpo di testa vincente. Parabola perfetta e imprendibile per Alfonso. (Dal 25’st Tabanelli 6 - C’è da fare battaglia e non si tira indietro).

Maiello 6,5 - E’ l’uomo di fiducia di mister Nesta, l’unico ad aver giocato tutte le partite da titolare. Corre per quattro e recupera una infinità di palloni.

Kastanos 6 - I suoi inserimenti dalle retrovie destano sempre preoccupazione, non si tira indietro bisogna essere meno propositivi e più difensivi. Prova di maturità superata.

Ciano 7 - Si carica il peso dell’attacco sulle spalle e illumina la scena con classe sopraffina e giocate di categoria superiore. Cerca l’eurogol con un destro da posizione impossibile, palla a lato per una questione di centimetri. Insostituibile. (Dal 35’st Dionisi 6 - Colpisce la traversa, tiene alta la squadra e guadagna un’ammonizione. Si cala con umiltà nella partita ed è un merito: per la prima volta da quando è a Frosinone non primeggia nelle gerarchie e la questione mentale farà la differenza).

Novakovich 5,5 - Fa reparto da solo, permettendo a Ciano di spaziare a tutto campo e alle mezz’ali di inserirsi. Perde inevitabilmente lucidità al momento della conclusione e viene sostituito. (Dal 25’st Parzysek 5 - Non si vede praticamente mai, nel finale dovrebbe tenere palla ma le perde praticamente tutte).

Cremonese

Alfonso 6 - Due buoni interventi in avvio, si arrende al colpo di testa perfetto di Rodhen.

Ravanelli 5,5 - Mezzora di grande sofferenza, fatica a prendere le misure ad un cliente scomodo come Novakovich. Meglio nella ripresa.

Terranova 5,5 - Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, un paio di respinte corte esaltano le doti balistiche di Ciano e potevano costare carissimo.

Crescenzi 7 - Strano che il migliore in campo giochi nella squadra che ha perso. Quanto corre questo ragazzo! Inizia fortissimo, con una devastante azione personale che, per poco, non consente a Ceravolo di battere verso la porta vuota. Ha una marcia in più rispetto al diretto marcatore, cerca anche la rete del pareggio ma Bardi gli dice di no.

Valeri 6,5 - Un disimpegno sbagliato in avvio non lo demoralizza, in una delle primissime apparizioni da titolare non sfigura e conferma di essere un giovane da seguire con interesse. Perfetto nelle chiusure in scivolata. (Dal 25’st Zortea 5,5 - Partecipa ad ogni azione, con coraggio e personalità. Ma è piuttosto fumoso).

Gustafson 5 - A lui spetterebbe marcare preventivamente al limite dell’area per evitare che il Frosinone calci dalla distanza, ma tante volte è in ritardo e Bisoli si arrabbia. In questi ultimi mesi gioca molto a ridosso del quartetto difensivo, un modulo che non esalta propriamente le sue caratteristiche.

Deli 5 - Goffo in un paio di chiusure a metà campo, non è un caso che il Frosinone sfondi principalmente dalle sue parti. Resta negli spogliatoi dopo 45 minuti anonimi e insufficienti. (Dal 1’st Buonaiuto 5,5 - Parte bene, le sue sgroppate consentono di creare la superiorità numerica come non era mai accaduto nella prima frazione di gioco. Si spegne progressivamente…e troppo presto).

Valzania sv - (Dal 9’pt Castagnetti 6,5 - L’anno scorso segnò il gol più bello del campionato proprio a Frosinone, con una magia da centrocampo. Oggi ci ha riprovato, dai 20 metri con un missile di rara bellezza e potenza. Bardi si è riscattato e ha fatto il miracolo. Sembra un giocatore determinante, eppure sta trovando meno spazio del previsto).

Pinato 5,5 - Il ragazzo è valido, ma continua ad alternare prove buone ad altre anonime. Si piazza tra le linee di difesa e centrocampo e gioca di sponda con bravura e qualità, ma in zona gol non si è visto praticamente mai. (Dal 33’st Celar 6 - Approccio molto positivo, mette in difficoltà una vecchia volpe come Zampano e per due volte costruisce azioni pericolose).

Gaetano 6 - Predica nel deserto, viene servito poco e male ed è costretto ad arretrare il suo raggio d’azione per toccare qualche pallone. Bardi è prodigioso anche su di lui.

Ceravolo 4,5 - La sua esperienza a Cremona sta proseguendo su livelli molto più bassi rispetto agli standard abituali. Sempre in ritardo, sempre anticipato, mai pericoloso. (Dal 1’st Ciofani 4,5 - Non indimenticabile la sua partita da ex, certamente dopo oggi lo rimpiangeranno di meno. Non gli arrivano grossi palloni in area, ma in passato riusciva a costruirsi le azioni da solo. Non ha inciso, forse ha fatto anche peggio di Ceravolo).