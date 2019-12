© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Da circa un mese, come riferisce tuttofrosinone.com, si parla dei possibili rinnovi dei centrocampisti del Frosinone Luca Paganini e Mirko Gori, con i quali l'incontro sembrava imminenti. Ma dopo alcune settimane, sui due non ci sono ancora novità, anche se mister Nesta sta puntando molto su di loro, presenze fisse nel mezzo al campo: questo fattore potrebbe risultare decisivo per la definitiva fumata bianca.