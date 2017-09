Frosinone, Crivello: "Vittoria da grande squadra"

© foto di Federico De Luca

Il terzino del Frosinone Roberto Crivello ha parlato dopo la vittoria sul Cittadella della prestazione e del suo gol: “Sono contento di come ho giocato anche se sono uscito con dei dolori e in settimana dovrà sottopormi a degli esami. Gol? Arrivo un po' più deciso e sopratutto cerco maggiormente la porta, per cui posso tentare la conclusione. - continua Crivello come riporta Tuttofrosinone.com - Questa vittoria è la dimostrazione che siamo una grande squadra, si vince anche soffrendo. Siamo calati fisicamente, ma abbiamo portato a casa tre punti fondamentali".