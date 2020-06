Frosinone, D'Elia e Zampano rientrano in gruppo. Differenziato per Ciano

vedi letture

Ultima seduta settimanale per il Frosinone di mister Alessandro Nesta, che questa mattina, come comunicano i canali ufficiali del club, si è ritrovato a Ferentino per portare avanti la preparazione in vista della ripresa del campionato: esercitazioni tecnico tattiche e partitella a campo ridotto. Con buone notizie dall'infermeria, perché il solo Camillo Ciano è rimasto a svolgere differenziato.

Sono invece rientrati in gruppo i difensori Salvatore D'Elia e Francesco Zampano.

La squadra tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio.