Frosinone, Daniel Ciofani operato ieri in Finlandia

© foto di Federico Gaetano

Perfettamente riuscito nella giornata di ieri l’intervento chirurgico al quale è stato sottoposto l’attaccante del Frosinone, Daniel Ciofani, presso l’Hospital NEO di Turku in Finlandia. Ad eseguire l’operazione il professor Sakari Orava. Per lo staff sanitario giallazzurro presente il dottor Alberto Zovini. I tempi di recupero di Daniel Ciofani verranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico. A riferirlo è il sito ufficiale del club ciociaro.