Frosinone decimato dal Covid-19: si va verso la richiesta di rinvio della gara col Pisa

Formazione obbligata per il Frosinone in quel di Pordenone, un punto prezioso conquistato ma tante valutazioni da fare per il match di Pisa, come ha annunciato mister Alessandro Nesta. Il Covid-19 ha decimato la truppa ciociara (13 i positivi accertati), che domenica dovrebbe giocare la 16^ giornata del campionato di B in quel di Pisa, contro la formazione toscana: ma con molta probabilità arriverà, da parte dei laziali, la richiesta di rinvio.

Un solo jolly da utilizzare, per regolamento, e quindi massimo equilibrio nella scelta, ma la sensazione è che nel pomeriggio arriverà l'ufficialità della richiesta presentata dal sodalizio guidato da Maurizio Stirpe, che ha optato per non giocarsi la carta rinvio nel match casalingo contro il Pordenone. La speranza, infatti, al netto dei contagiati, sarebbe quella di avere anche una settimana piena per poter recuperare qualche infortunato, in modo da presentarsi al confronto del 4 gennaio - SPAL avversario di turno - con qualche uomo in più.