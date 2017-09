Frosinone, differenziato per Crivello e Brighenti

Fonte: Frosinonecalcio.com

© foto di Federico De Luca

Penultima seduta della settimana per i giallazzurri che venerdì saranno impegnati nell’anticipo della terza giornata sul campo del Pescara. I ragazzi di mister Longo si sono ritrovati alle 18 a Ferentino dove hanno svolto attivazione, esercitazioni tecnico tattiche ed alcuni possessi palla. Differenziato per Crivello e Brighenti. Domani alle 10 è in programma la seduta di rifinitura, nel primo pomeriggio la squadra partirà per l’Abruzzo.