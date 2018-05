Frosinone, Dionisi al 45': "In campo con anima e cuore per la Serie A"

Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della prima frazione di gioco della sfida contro l’Entella: “Il rigore non l’ho calciato benissimo, volevo rifarmi e per fortuna ho segnato il gol che ha sbloccato l’incontro. E’ ancora lunga e dura, ma se vogliamo raggiungere il nostro grande obiettivo dovremo mettere in campo anima e cuore. Cinquantesimo gol? Sono contento, soprattutto per la squadra. Lo dedico a mia madre ed a me stesso”.