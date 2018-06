Frosinone, Dionisi: "Dopo la delusione è scattata la rabbia"

© foto di Federico Gaetano

Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, ha presenziato alla conferenza stampa odierna del club ciociaro in vista dei playoff promozione che attendono la formazione di Moreno Longo (fonte TuttoFrosinone): "Mancata promozione una ferita rimarginata? Deve sanguinare ancora perché va assorbita e bisogna prenderne spunto ovviamente con lo spirito giusto. Abbiamo preso una botta forte ma abbiamo avuto il tempo di riprenderci. I primi giorni c'era tanta delusione poi è scattata un po di rabbia per quello che non siamo riusciti ad ottenere ed ora stiamo provando a trasformare questa energia negativa in energia positiva in maniera di arrivare al meglio a questi playoff puntando ad arrivare fino in fondo. Cittadella o Bari? Entrambe hanno pregi e difetti come tutte le squadre. Finora ci siamo concentrati su noi stessi per questi playoff a prescindere dall'avversario perché dipenderà soprattutto da noi. Chi non vorrei incontrare? Non ho preferenze, i playoff sono fatti di gare difficili e che spesso vengano decide da episodi. Tutte le squadre sono forti e dunque dobbiamo prepararci al meglio perché le partite si decideranno ripeto su episodi, non credo ci saranno vittorie schiaccianti".