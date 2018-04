Frosinone, Dionisi: "Ottima reazione col Venezia, ora continuiamo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Dionisi, attaccante del Frosinone, ha parlato ai canali ufficiali del club del momento della squadra, come riportato da tuttofrosinone.com: "Sapevamo di dover reagire e l'abbiamo fatto, la nostra ultima prestazione è stata ottima. I nostri avversari, al di là dello sfortunato autogol, hanno costruito ben poco".

Una vittoria emblematica.

"Sono soddisfatto, abbiamo dato continuità anche sul piano del gioco, rivelandoci pericolosi in molte occasioni. Volevamo tornare, mettendo in campo la nostra forza nonostante tante difficoltà come l'infortunio a Daniel. Abbiamo preso 3 punti meritati".

Un punto di partenza.

"Bisogna ripartire da quest'ultima vittoria, senza dimenticare gli errori commessi a Terni: dobbiamo sapere chi siamo ed entrare in campo con questo spirito, per prenderci ogni sabato quello che è nostro".

I tifosi sono sempre presenti.

"Siamo consci del fatto che ci sostengono sempre. Noi insieme ai tifosi siamo una cosa sola: questo è il messaggio che deve passare. La squadra, la società e la città sono un corpo unico, e come tale il cammino si deve compiere tutti insieme. L'ultima nostra partita ne è la dimostrazione: siamo andati in svantaggio, ma nonostante tutto hanno tifato in maniera ancor più corposa. Fa piacere aver ripagato la loro fiducia con una bella partita. Lo dovevamo alla nostra gente".

Lo sguardo volge già alla gara di Parma.

"Ora il campionato entra nel vivo, sarà fondamentale continuare così. Il Frosinone dovrà dimostrare in ogni partita di avere carattere e forza".