© foto di Federico Gaetano

Dopo la retrocessione in Serie B, potrebbero cambiare diverse pedine in casa Frosinone. Chi potrebbe andar via, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, è Federico Dionisi, che nell’ultima stagione ha giocato 9 partite e segnato un gol in Serie A. Sul giocatore è vivo l'interesse del Bari, che sogna il colpaccio per puntare subito alla B, al primo anno di Serie C dell'era-De Laurentiis.