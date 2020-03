Frosinone, Dionisi: "Ripresa? Speriamo. Se non ci sarà, mi astengo da ogni commento"

Dalle colonne del Corriere dello Sport, ecco le parole dell'attaccante del Frosinone Federico Dionisi, uno degli uomini simbolo della formazione di Alessandro Nesta: "Più che a livello muscolare quello che ci sta mancando e quindi stiamo perdendo, è sicuramente il ritmo. Quello che si acquisisce con le corse sul lungo e le partite. Prima che si ritrovi la giusta condizione, serviranno almeno due settimane di lavoro intenso. Non dico che servirà un periodo di ritiro completo come nel precampionato, ma quasi. Poi, è chiaro che molto dipenderà da quello che sarà il periodo nel quale potremo allenarci sono in casa per nostro conto".

Andando poi alla stagione e sui tempi di ripresa e fine: "Fare una previsione in tal senso ritengo sia impossibile. E senza dimenticare che quanto questo accadrà, sarà ancora dura prima di poter tornare a vivere in tutto e per tutto. Io ho anche un’attività commerciale a Rieti e quindi forse più di altri compagni mi rendo conto come sia difficilissimo vivere questo momento. La speranza è che possa accadere per inizio di maggio, ma ora l’unica cosa che conta è la salute di tutti. E i numeri sono purtroppo drammatici. Nel rispetto della situazione generale che sta vivendo il nostro Paese, mi astengo da ogni tipo di discorso riguardante quelle che potranno essere le decisioni della Figc nel caso non ci fossero i tempi necessari per ritornare a giocare e chiudere regolarmente la stagione".