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Serie B

Frosinone, Dionisi: "Serve determinazione, grinta e concentrazione"

16.06.2018 20:07 di Andrea Piras   articolo letto 802 volte
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il capitano del Frosinone Federico Dionisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Palermo: "Serve determinazione, grinta e concentrazione. Bisogna fare una partita giusta, dobbiamo vincere e proveremo a farlo con tutte le nostre forze. All'andata, anche se abbiamo perso, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sappiamo da dove ripartire".

Cosa spinge alla rimonta?
"Dobbiamo partire da noi stessi. Dai rammarichi e le vittorie. Dobbiamo essere compatti e sappiamo che stasera saranno 90 minuti fondamentali".

Essere capitano del Frosinone?
"Fa piacere. E' un orgoglio per me rappresentare tutta la squadra. Stasera cercheremo di metterlo in pratica sia io che tutta la squadra".
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