Frosinone, Dionisi: "Servono fatti. Pessima figura contro il Pordenone"

© foto di Federico Gaetano

Non parte bene il Frosinone, che stecca l'esordio cadendo 3-0 in casa del Pordenone. A margine del match, non cerca scusanti Federico Dionisi: "Non siamo stati in grado di affrontare la partita nel migliore dei modi, abbiamo sbagliato approccio e ritmi, merito a loro ma anche tanto demerito nostro. Il Pordenone avevano entusiasmo e voglia di mettersi in mostra, ma che noi siamo più bravi degli altri, come dicono, lo dobbiamo dimostrare in campo, non a chiacchiere: dobbiamo calarci nella mentalità della B, cosa è la categoria do sappiamo, ed è meglio prendere due schiaffi ora e svegliarci che prenderli più avanti. Faremo tesoro di questi errori per fare meglio la prossima gara, contro i neroverdi abbiamo fatto una pessima figura quindi dobbiamo immediatamente voltare pagina: dobbiamo fare il mea culpa, occorre scendere in campo con un piglio diverso".