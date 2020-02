Frosinone, Dionisi: "Siamo sulla strada giusta, il lavoro paga sempre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Dionisi, autore della marcatura che ha deciso la gara tra Frosinone e Virtus Entella, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi istanti dal triplice fischio finale: "Bel gol, ma l'importante era vincere: sono tre punti fondamentali, adesso ogni gara è decisiva. Sapevamo di dover migliorarci rispetto al girone d'andata, abbiamo cominciato il ritorno alla grande e siamo contenti ma, allo stesso tempo, siamo consapevoli che il torneo è davvero ancora molto lungo. Dobbiamo raggiungere l'obiettivo di squadra, metterei una firma per fermarmi anche a 10 reti ma vincere il campionato e arrivare in Serie A: c'è da pensare al gruppo e non ai singoli. Siamo consapevoli di dover lottare per vincere, nonostante un avvio titubante stiamo dimostrando il nostro valore e speriamo di continuare così: i nuovi arrivati sono giocatori esperti della categoria, possono darci una grande mano sia nello spogliatoio che in campo. Non c'è una dedica particolare per la rete segnata, non era scontato riprenderci dopo un avvio difficile ma ora siamo sulla strada giusta: è la dimostrazione che il lavoro paga sempre".