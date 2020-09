Frosinone-Empoli 0-2, le pagelle: bomber La Mantia, attacco dei ciociari a secco

Frosinone-Empoli 0-2

Marcatori: 5’ Moreo, 57’ La Mantia

FROSINONE

Bardi 6 – Non ha colpe sui gol, per il resto partita sufficiente.

Brighenti 6 – Forse il migliore dei tre in difesa. Attento in fase difensiva.

Ariaudo 6 – Ultile in costruzione, un po’ distratto dietro.

Szymiński 6 – Non corre mai troppi rischi, serve più attenzione nei palloni aerei.

Zampano 6,5 – Tanta spinta sulla fascia e anche cross pericolosi. Già in discreta forma. (dal 70’ Novakovich 6 – Entra e dà potenziale all’attacco frosinate)

Rohdén 6 – Nel primo tempo è uno dei più attivi e pericolosi. Si spegne con il passare dei minuti. (dal 70’ Tribuzzi 5,5 – Non incide particolarmente)

Maiello 5,5 – Prova a gestire la manovra ma non riesce a essere sempre ficcante.

Kastanos 6,5 – Ci prova in almeno 4-5 occasioni ma Brignoli gli dice di no. Ultimo ad arrendersi.

Beghetto 6 – Un paio di sgroppate interessanti con conseguenti cross pericolosi ma il gol non arriva.

Ciano 5,5 – Un po’ spento in avanti. Si impegna ma non trova mai soluzioni vincenti.

Ardemagni 6 – Va vicino al gol in diverse occasioni ma oggi la mira e u buon Brignoli gli dicono di no. (dal 61’ Dionisi 6 – Entra e crea subito un paio di occasioni pericolose. Imprescindibile)

EMPOLI

Brignoli 7 – Un paio di interventi decisivi. Sempre attento.

Fiamozzi 6 – Alterna bene le due fasi senza mai soffrire o strafare.

Romagnoli 6,5 – Attento e preciso. Guida la difesa con esperienza.

Nikolaou 6 – Non corre mai rischi. Partita diligente.

Terzic 6,5 – Il terzino di proprietà della Fiorentina spinge con costanza. Valore aggiunto.

Bandinelli 6,5 – Corsa, grinta e qualità. Partita totale a cui manca solo il gol. (dal 91’ Fantacci s.v. )

Ricci 6 – E’ forse un po’ a corto di fiato ma applica una regia semplice e precisa. Pochissimi errori. (dal 77’ Bajrami s.v. )

Stulac 6,5 – Si fa sentire in mezzo al campo. Sfiora il gol del 3-0 su punizione colpendo un palo.

Moreo 7 – Pronti, via e sblocca la partita. Poi si danna in una posizione che non è propriamente la sua. Finché ha gambe ha una marcia in più. (dall’86’ Piscopo s.v. )

La Mantia 6,5 – Un gol da bomber consumato e tanto sacrificio. (dal 77’ Damiani s.v. )

Mancuso 6,5 - Non segna ma il suo impegno è sotto gli occhi di tutti. Occasioni, corsa e ripiegamenti.