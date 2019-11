Frosinone-Empoli, i convocati di Nesta: tornano Rohden e Trotta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Nesta per Frosinone-Empoli in programma domani. Rispetto alla gara contro lo Spezia rientrano Ariaudo in difesa, Rohden a centrocampo e Trotta in avanti, mentre sono out Krajnc e Citro. Questa la lista completa:

Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano, Eguelfi, Salvi, Szyminski, Zampano

Centrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Paganini, Rohden, Tribuzzi, Vitale

Attaccanti: Ciano, Dionisi, Matarese, Novakovich, Trotta