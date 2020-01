© foto di Andrea Rosito

Sono 23 i calciatori convocati da Alessandro Nesta per la sfida contro la Virtus Entella. Presente il neo acquisto Ardemagni in attacco. Out Paganini a centrocampo, rientra Zampano in difesa. Questo l'elenco completo:

Portieri: Bardi, Bastianello, Iacobucci

Difensori: Ariaudo, Beghetto, Brighenti, Capuano,D’Elia, Krajnc, Salvi, Szyminsky, Zampano

Centrocampisti: Gori, Haas, Maiello, Rohden, Tabanelli, Vitale

Attaccanti: Ardemagni, Ciano, Citro, Dionisi, Novakovich