Frosinone, fisioterapia per Ariaudo. Lavoro a parte per Crivello

© foto di Federico Gaetano

Ripresa degli allenamenti sotto una pioggia intensa per il Frosinone, come riportato dal sito ufficiale del club ciociaro. Nel pomeriggio la squadra si è ritrovata alla Cittadella dello Sport di Ferentino dopo due giorni di riposo, in considerazione del fatto che con la Ternana si giocherà domenica prossima. Tutti in gruppo, fatta eccezione per Ariaudo che si è sottoposto alle cure dello staff di fisioterapisti e di Crivello che ha lavorato a parte con il professor Capogna. Per quanto riguarda il difensore piemontese, uscito anzitempo nella gara con la Salernitana per un problema al ginocchio destro dopo uno scontro di gioco, la diagnosi della risonanza è “negativa per lesioni delle strutture del ginocchio destro”. Sia Ariaudo che Crivello verranno valutati nel corso di avvicinamento alla trasferta di Terni. Domani allenamento di mattina.