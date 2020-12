Frosinone, frattura insanabile per Dionisi: via a gennaio, sulle sue tracce c'è il Pescara

"Per quanto riguarda Dionisi, al di là delle ricostruzioni, alcune delle quali tendenziose e sciocche e comunque tutte imprecise, se il Frosinone ha deciso di escludere dal suo progetto tecnico un calciatore che ha fatto tanto per il Frosinone – ma debbo dire che allo stesso tempo anche il Frosinone ha fatto tanto per lui – evidentemente le motivazioni debbono essere serie e non sono certi banali. Dal mio punto di vista le divergenze sono insanabili, per cui tra persone intelligenti proveremo a trovare la soluzione più giusta ed adeguata", così il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe intervenuto in conferenza stampa. L'addio dell'attaccante appare scontato a gennaio e sulle sue tracce c'è il Pescata. Come riporta Il Centro il Delfino sta trattando con il club ciociaro per la punta classe '87.