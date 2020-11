Frosinone Gaultieri sui rinvii: "Chiesto un Gentlemen's agreement per rinviare più di una gara"

Il dirigente del Frosinone Salvatore Gualtieri dopo l’assemblea di Lega B di ieri ha parlato dei vari temi discussi partendo dal caso Salernitana-Reggiana e del nodo rinvii per Covid-19: “L’assemblea è andata molto bene. Stiamo aspettando il via libera per i tamponi rapidi che favorirebbe tutto il processo di gestione del campionato e di sicurezza della salute dei calciatori. La lega si sta muovendo in maniera efficace verso le Istituzioni, questo renderebbe il protocollo molto più semplice e snello. Per quanto riguarda la situazione Reggiana (nella fattispecie della partita non disputatasi con la Salernitana), il Frosinone ha chiesto in assemblea un vero è proprio Gentlemen’s agreement. Un classico accordo tra gentiluomini e tra le 20 società per far sì che in caso di situazioni simili si possa rinviare più di una partita e non solo la prima in calendario. Inoltre il Frosinone si è reso da subito disponibile al rinvio della partita nel caso si dovesse presentare una situazione analoga a quella della Reggiana. L’assemblea ha recepito, ma ora bisogna valutare e capire se la normativa in essere lo consente. - continua Gualtieri come riporta il sito del club ciociaro - Il Var sarà presente già nel girone di ritorno. Questo è quello che ha approvato l’assemblea oggi. Futuro? Il presidente Balata sta svolgendo un ottimo lavoro. Sta dimostrando capacità di gestione e capacità di relazione con le Istituzioni e sta facendo crescere l’immagine della serie B. Dobbiamo continuare così perché nonostante il momento di difficoltà che stiamo vivendo la strada è quella giusta.”.