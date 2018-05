Frosinone, Gori: "Bello vincere alla fine. Messaggio per chi ci precede"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mirko Gori, centrocampista del Frosinone a segno nella vittoria dei suoi sul campo del Brescia, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: "Segno poche volte ma l'importanza di quello di oggi è sicuramente diversa. Sapevamo che oggi dovevamo uscire per forza con un risultato positivo qui da Brescia. Vincere all'ultimo minuto è ancora più bello, abbiamo mandato un messaggio a chi ci sta là davanti. Carpi? È un fantasma che ci portiamo dietro da quella sera maledetta. Nel calcio tutto torna e abbiamo la possibilità di prenderci questa rivincita. Può finire in maniera diversa e sta a noi trasformarla in modo positivo. È una vita che gioco qui e ho imparato a gestire le emozioni. Per quest'anno spero ci siano solo soddisfazioni da dover vivere".