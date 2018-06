Frosinone, Gori: "Finale obiettivo minimo, raggiunto grazie al carattere"

Le sue parole a Sky

© foto di Federico Gaetano

Mirko Gori, centrocampista del Frosinone e autore del primo gol nell'1-1 finale contro il Cittadella, festeggia il raggiungimento della finale dei play-off di Serie B. Il mediano gialloblù nel post-partita è intervenuto a Sky Sport: "La finale era l'obiettivo minimo, lo meritavamo per quanto fatto vedere in campionato. Questo è un passaggio del turno figlio del carattere. Speriamo di aver ripagato i tifosi dopo la delusione col Foggia, ma ora non dobbiamo mollare".