vedi letture

Frosinone, Gori non molla: "Per chi lotta la vita ha un sapore diverso"

"Per quelli che lottano, la vita ha un sapore che chi sta al sicuro non conoscerà mai 💪🏻👁": con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il centrocampista del Frosinone Mirko Gori fa sapere che l'intervento chirurgico per la riduzione della frattura allo zigomo è andato bene.

Situazione che aveva già annunciato anche il club ciociaro, che dovrà comunque fare a meno del '93 per circa 35 giorni.