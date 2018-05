Frosinone, Gori: "Una risposta a chi ha messo in dubbio nostre qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone ribalta la partita, batte il Brescia e continua a sognare la promozione diretta. Ne ha parlato, come riportato dai canali ufficiali dei ciociari, Mirko Gori: "Il gol del pareggio ha pesato tanto nell’economia del match, perché ci ha dato la forza di crederci, non veniamo da un bel momento, ma oggi abbiamo avuto la forza di reagire allo svantaggio iniziale. La partita è stata aperta fino alla fine e l’abbiamo portata a casa con il nostro orgoglio”.

Cosa rappresenta una giornata così dopo settimane difficili?

“Rappresenta tanto, soprattutto verso chi ha messo in dubbio le nostre qualità di uomini, prima che calciatori. Non basta questa vittoria, ma è un segnale per tutte quelle persone che non hanno creduto nei nostri valori. Il Frosinone è una squadra importante e oggi lo abbiamo dimostrato”.

Come si vivono le ultime tre partite?

“Con equilibrio ed entusiasmo, se manca questo è difficile portare a casa le partite”.