© foto di Federico De Luca

Il dirigente e consigliere d’amministrazione del Frosinone Salvatore Gualtieri ha parlato al Corriere dello Sport del momento difficile in casa ciociara dicendosi convinto che la situazione migliorerà: “Non parlerei di una partenza sottotono, ma di partenza lenta. Non è quello che ci si aspettava perché in estate abbiamo fatto il massimo con uno sforzo economico non indifferente per trattenere calciatori che avevano richieste da squadre di Serie A. La rosa è stata integrata con elementi per la categoria sono un lusso, la squadra è competitiva e composta per otto undicesimi da calciatori che appena sedici mesi fa hanno ottenuto la promozione. - continua Gualtieri – Dobbiamo calarci in fretta nella mentalità di Serie B e i risultati arriveranno. Devo dire che la squadra ha intrapreso il cammino giusto, e sono sicuro che i risultati arriveranno. Alcune partite poi, le abbiamo praticamente dominate".