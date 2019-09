"Bisogna crederci". Ciociaria Oggi apre con le parole del tecnico del Frosinone Alessandro Nesta, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con l'Entella. Il tecnico dei ciociari detta la sua ricetta per provare a vincere sul campo dei liguri: "Loro hanno l'entusiasmo della matricola, noi dovremo pareggiarlo. Decisivo l'impatto mentale".