© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Dubbi sul modulo", questo il titolo che troviamo questa mattina sulle colonne di Ciociaria Oggi. Per la sfida di domenica a Salerno, Nesta potrebbe rivedere il suo consueto 4-3-1-2. Quasi certamente non dall'inizio, ma in caso di necessità durante l'arco dei novanta minuti.