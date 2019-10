Frosinone, Ciociaria Oggi: "Maiello torna in gruppo"

"Maiello torna in gruppo". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Ciociaria Oggi su Maiello. Il giocatore del Frosinone, infatti, è tornato ad allenarsi in gruppo ma a Salerno sarà in panchina. Domani alle 15, appunto, i canarini scenderanno in campo all'Arechi contro la Salernitana.