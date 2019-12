© foto di Mattia Verdorale

"Tanti i dubbi in vista della gara a Pisa". Titola così il quotidiano Ciociaria Oggi questa mattina in edicola. Come dice il titolo, non sono pochi i dubbi tattici e di formazione che ha l'allenatore ciociaro Alessandro Nesta in vista della gara coi toscani. L'allenatore scioglierà ogni suo dubbio tra oggi e domani.