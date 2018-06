Frosinone, i convocati di Longo: out Maiello, Ariaudo e D. Ciofani

© foto di Federico Gaetano

Sono 24 i calciatori del Frosinone convocati da Moreno Longo per la trasferta contro il Cittadella valida per i play off di Serie B. Assenti gli infortunati Maiello, Ariaudo e Daniel Ciofani. Questo l'elenco completo:

Portieri: Bardi, Vigorito, Zappino

Difensori: Crivello, Russo, Terranova, M. Ciofani, Krajnc, Brighenti, Verde

Centrocampisti: Beghetto, Besea, Sammarco, Chibsah, Kone, Matarese, Gori, Frara, Paganini

Attaccanti: Ciano, Soddimo, Citro, Dionisi, Volpe