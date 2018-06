Frosinone, i convocati per la finale d'andata. Out tre titolari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono 24 i convocati del Frosinone per la gara di gara di domani (ore 20:3o) allo stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo per la finale di andata play-off. Out Ariaudo, Daniel Ciofani e Brighenti. Questi i convocati:

Portieri: Bardi, Vigorito, Zappino

Difensori: Terranova, Russo, M. Ciofani, Krajnc, Crivello, Verde.

Centrocampisti: Beghetto, Frara, Matarese, Gori, Maiello, Besea, Sammarco, Konè, Chibsah, Soddimo, Paganini.

Attaccanti: Citro, Ciano, Volpe, Dionisi.