Frosinone, i voti del mercato: bene fino all'attacco. Manca il centravanti

© foto di Federico Gaetano

Un mercato che non convince appieno, sopratutto per l’assenza di un vero sostituto del bomber degli ultimi anni Daniel Ciofani. In coda è arrivato infatti lo statunitense Novakovich che appare più una scommessa che una certezza e che difficilmente scalzerà uno fra Citro e Trotta in avanti. Bene la conferma di Ciano e gli arrivi in mezzo al campo di Haas e Rohden. In difesa è sono arrivati gli ex Palermo Salvi e Szyminski

Il colpo: Rientrato dal prestito al Venezia Nicola Citro è pronto a prendersi in mano il Frosinone e provare a riportarlo in alto. Per farlo dovrà tornare però quello visto a Trapani nella stagione 2015/16 e non la pallida copia degli ultimi anni.

L’allenatore: Dopo Perugia un altro club ambizioso per Alessandro Nesta che avrà il compito di migliorarsi e dimostrare che il presidente Stirpe ha fatto bene a puntare su di lui. Per l’ex campione del Mondo una grande occasione per dimostrare il proprio valore.

Acquisti: Citro (Venezia), Zampano (Pescara), Bastianello (Brescia), Tribuzzi (Avellino), Salvi (svincolato), Szyminski (svincolato), Haas (Atalanta), Eguelfi (Atalanta), Rohden (svincolato), Novakovich (Reading)

Cessioni: Renzi (Fermana), Volpe (Viterbese), Chibsah (Gaziantep), Errico (Viterbese), Ciofani (Cremonese), Besea (Viterbese)

Voto: 5,5

Frosinone (4-3-1-2): Bardi; SALVI, Brighenti, SZYMIMSKI, Beghetto; Paganini, HAAS, ROHDEN; Ciano; Trotta, CITRO. Allenatore: Nesta (nuovo)