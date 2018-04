Frosinone, il gol oroazzurro di Dionisi vale la pole per la Serie A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ottavo gol stagione di Federico Dionisi, ampiamente sottomedia per quanto riguarda la sua esperienza a Frosinone, è probabilmente il più pesante della sua stagione, almeno fino ad ora. Il tocco ravvicinato che ha portato il Leone gialloazzurro in vantaggio a pochi minuti dalla fine della sfida contro l'Avellino al Partenio ha infatti un peso specifico altissimo e rilancia le ambizioni della squadra sul campo e in classifica dopo un miniperiodo di crisi fatto di un punto in due gare (in particolare per la durissima sconfitta di Parma). Proprio grazie a quella zampata, la formazione di Longo è andata a riprendersi i due punti di vantaggio che aveva sui ducali prima della disputa della 36^ giornata, mettendosi così in posizione privilegiata per la corsa alla promozione diretta. Con sei vittorie su sei, nulla potrà togliere la Serie A ai ciociari. L'impressione, tuttavia, è che ne vedremo ancora delle belle da qui alla fine del campionato.