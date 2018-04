Frosinone, Il Messaggero: "E' il momento della verità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una sola vittoria nelle ultime cinque gare di campionato. Il Frosinone deve rialzare la testa per continuare a lottare per la promozione diretta in Serie A, mentre l'edizione ciociara del quotidiano Il Messaggero titola: "E' il momento della verità". Per ritrovare energie fisiche e mentali e preparare al meglio la sfida di sabato al Benito Stirpe contro lo Spezia, i giallazzurri da lunedì sera sono andati in ritiro al Mancini Park Hotel, zona sud di Roma, dove resteranno fino a venerdì.