Il Frosinone continua a pescare fra gli ex Palermo per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Dopo i difensori Salvi e Szyminski è il turno di un centrocampista come Nicolas Haas, classe ‘96, di proprietà dell’Atalanta. Il calciatore sarebbe una richiesta precisa del tecnico Nesta e potrebbe arrivare in prestito.