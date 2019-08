Frosinone, in attacco spunta il nome di Tutino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche se l'Hellas Verona rimane in pole su Gennaro Tutino, attaccante scuola Napoli, il Frosinone nelle ultime ore ha tentato l'inserimento. Come riporta Ciociaria Oggi, infatti, l'ex Cosenza è l'idea per sostituire Daniel Ciofani oramai ad un passo dalla Cremonese.