© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tegola in casa Frosinone in vista del match di sabato prossimo contro il Venezia. Quest'oggi, come riporta una nota ufficiale del club ciociaro, il difensore Marco Capuano è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura del setto nasale riportata sabato scorso contro la Virtus Entella, i tempi di recupero verranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico.