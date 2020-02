Fonte: frosinonecalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa degli allenamenti per i giallazzurri che sabato prossimo scenderanno in campo a Venezia. La squadra ha svolto un lavoro aerobico, delle esercitazioni sul possesso palla ed una partitella a campo ridotto. Differenziato per Paganini, assente invece Capuano. Il difensore nel pomeriggio si è sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura del setto nasale riportata sabato scorso contro la Virtus Entella, i tempi di recupero verranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico. Domani alle 14:45 è in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.