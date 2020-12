Frosinone, Kastanos: "Punto che vale una vittoria, dedicato ai compagni che hanno sofferto in tv"

L'1-1 contro il Pordenone vale quanto una vittoria, il centrocampista del Frosinone Grigoris Kastanos lo commenta così ai microfoni di Dazn: “Questo pareggio vale più di un punto, sapevamo le difficoltà che avremmo dovuto affrontare: è per tutto il gruppo, abbiamo dimostrato che siamo una squadra e che a calcio si gioca in 24 e non in 11".

Come avete reagito alla notizia delle tante positività?

"Ieri abbiamo saputo che tanti compagni erano stati contagiati, noi con il mister ci siamo uniti ancora di più e oggi abbiamo dimostrato che se non molli, i punti arrivano. La prestazione che abbiamo offerto è stata grandissima"

Dove hai trovato le energie?

“Non dico mai che non ce la faccio più, il calcio è ciò che amo e do sempre tutto. Sono stato 10 giorni fermo e ho fatto 90 minuti: non ero in condizione, ma sono contento perché abbiamo fatto grande gara.

Che stagione è per te?

“Il mio obiettivo era la titolarità e fare una grande stagione, stiamo facendo tutti molto bene. Se arrivasse anche qualche gol, saremmo a posto".

Un giudizio su Parzyszek, l'attaccante che ha segnato il gol del pari.

“Sta crescendo moltissimo, non è facile quando vieni da un altro paese e io lo so bene. Ci sta dando una grande mano e sta facendo bene

A chi è dedicato questo punto che vale quanto una vittoria?

“Ai compagni che non erano qua: sono sicuro che in televisione hanno sofferto tanto quanto noi in campo".