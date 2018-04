Frosinone, Kone: "A Parma sapendo che siamo forti"

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Ospite di Radio Day Moussa Kone, centrocampista ivoriano del Frosinone arrivano lo scorso gennaio dal Cesena, ha raccontato la sua avventura in Ciociaria: "Sono stato contento che il Frosinone mi abbia cercato e abbia puntato su di me. A Cesena avevo il contratto in scadenza a giugno e sarei potuto rimanere lì fino al termine della stagione, però il presidente ed il direttore hanno fatto di tutto per prendermi nella scorsa sessione di mercato, sono molto contento e spero di ripagare la fiducia che hanno riposto in me. La gara col Parma? Si prepara con la solita tranquillità con la quale prepariamo gli altri incontri nel corso della settimana. Siamo molto carichi per la gara del 'Tardini'. L'umore è buono, anche se ovviamente siamo molto dispiaciuti per l'infortunio di Daniel Ciofani. Cercheremo di fare bene anche per lui. Andiamo a Parma sapendo che siamo forti, avendo molta fiducia nei nostri mezzi".