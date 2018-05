Frosinone, Kone: "Vittoria importante, ma restiamo calmi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine di Virtus Entella-Frosinone ha parlato in mixed zone Moussa Kone. Queste le sue parole:

"Vittoria fondamentale che ci dà morale per il proseguo. Siamo molto contenti ma manca ancora una partita dunque bisogna restare tranquilli. La prossima gara per noi è fondamentale più di tutte le altre. Sarà una battaglia ma giocheremo in casa. Come si vive questa settimana? Come sempre, cerchiamo di stare tranquilli e sereni. Abbiamo fiducia nei nostri mezzi dunque bisogna restare calmi. Prestazione? Vittoria di tutta la squadra, dei tifosi e di tutta la gente. Sono entrato bene in campo e sono felice perché ho dato il mio apporto alla squadra. Sofferenza finale? Ci aspettavamo il loro forcing finale ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Tifosi? Applauso a loro, spero che venerdì riempiano lo stadio. Foggia? Mi aspetto una gara difficile come tutte le altre ma se siamo lì è perché siamo forti dunque cercheremo di fare la nostra partita", riporta Tuttofrosinone.com.