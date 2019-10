Frosinone-Livorno, le formazioni ufficiali: c'è Dionisi dal 1°

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Nesta si affida al duo Dionisi-Ciano in attacco per battere il Livorno nel posticipo di Serie B. A centrocampo giocheranno Zampano e Beghetto sulle corsie laterali con Hass e Rohden ad affiancare il regista Maiello. I labronici rispondono con Marras al fianco di Mazzeo in attacco, centrocampo a quattro con Del Prato e Porcino esterni e la coppia Rocca-Agazzi in mezzo. In difesa saranno Gasbarro e Boben i terzini. In porta c'è Zima. Queste le formazioni ufficiali:

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Ciano, Dionisi. Allenatore: Alessandro Nesta

Livorno (4-4-2): Zima; Gasbarro, Gonnelli, Bogdan, Boben; Del Prato, Rocca, Agazzi, Porcino; Marras, Mazzeo. Allenatore Roberto Breda