Frosinone, Longo: "A Chiavari per vincere e seguire la via maestra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista della sfida contro la Virtus Entella il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa soffermandosi ovviamente sulla lotta promozione: “Questa settimana ho letto diverse cose, per quel che ci riguarda non cambia nulla rispetto alle sfide con Brescia e Carpi, dovevamo vincere obbligatoriamente così come dobbiamo vincere sabato. La sconfitta del Parma ha cambiato le cose e ora siamo davanti noi, ma in ogni caso andremo a Chiavari per vincere. La squadra deve essere brava a continuare sulla via maestra che ha dimostrato di aver intrapreso nelle ultime gare, non dobbiamo cambiare nulla di quanto fatto fino adesso anche se a Chiavari sarà una gara complicata nel quale serviranno testa e cuore. Loro hanno cambiato allenatore e questo porta sempre qualcosa in negativo o positivo, troveremo una squadra che si giocherà qualcosa di importante come ce la giocheremo noi. L'apporto dei tifosi sarà fondamentale e più saranno allo stadio e meglio sarà per noi. - continua Longo come riporta Tuttofrosinone.com - Nuovo modulo? È un'idea ma abbiamo provato anche qualcos'altro perché bisogna farsi trovare pronti in ogni caso. Secondo me in questo momento farà la differenza l'atteggiamento messo in campo non altro. Sulle scelte che farò ancora è tutto aperto, perché in questo momento va in campo chi da maggiori garanzie a livello psicofisiche”.