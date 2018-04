Frosinone, Longo: "A Parma senza pressioni. Tifosi arma in più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Big match al 'Tardini' contro il Parma per il Frosinone di Moreno Longo. Il tecnico dei Ciociari ha parlato della gara in conferenza stampa: "Questo è un campionato pieno di insidie, nonostante l'entusiasmo del Parma voglio concentrarmi esclusivamente su quello che noi dovremo fare. Abbiamo rispetto, ma le nostre energie sono concentrate tutte sulla vittoria. Servirà uno step in più in fatto di consapevolezza e coraggio. La nostra idea deve essere quella di vincere in tutte le partite, in casa e fuori. Sarà una partita importantissima, sono sicuro che i nostri tifosi non mancheranno. L'apporto della gente sarà l'arma in più in questo finale. Insieme si può raggiungere l'obiettivo. Il campionato è ancora lungo, il vantaggio dell'Empoli è importante, ma noi affronteremo il finale senza alcuna pressione