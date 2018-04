Frosinone, Longo: "Avanti con il ritiro. Avellino? Sarà una partita difficile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio interno dei ciociari contro lo Spezia: "Ho protestato con il quarto uomo: doveva espellere Ammari, dandogli il secondo giallo. Il rigore non l'ho rivisto ma immagino ci sia: quando si marca a uomo in area le trattenute nascono spontanee. Il fatto è che aveva fermato il gioco in precedenza per evitare certe dinamiche, quindi volevo lo facesse anche per lo Spezia. Questa partita mi ha lasciato tanti segnali positivi: lo spartito della gara è andato come previsto. Sapevamo, dato il peso psicologico e il nuovo modulo, che all'inizio avremmo sofferto. Con l'assenza di Ciofani andare ancora sul fondo poteva avere poco senso, quindi abbiamo deciso di lavorare su linee più interne. La squadra è cresciuta minuto dopo minuto fino a dominare il secondo tempo: il rammarico è non aver chiuso la partita. Avrei voluto vivisezionare gli angoli a favore per noi e capire quante trattenute non sono state fischiate prima del rigore contro di noi al 91'. Avellino? Sarà insidiosa: hanno uomini e qualità per metterci in grande difficoltà. Ancora in ritiro? Credo di sì, adesso vediamo al rientro negli spogliatoi. Magari non subito da stasera ma da domani. Non è ancora ufficiale, ma penso lo diventerà tra poco".