Frosinone, Longo: "Bravi a capitalizzare, possiamo ritenerci soddisfatti"

© foto di Federico Gaetano

Queste le dichiarazioni di Moreno Longo ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cittadella. "Abbiamo disputato una partita fatta di sprazzi mancando ancora di continuità. Bravi a capitalizzare nel primo tempo, questa è una squadra che deve sempre giocare per rendere al meglio e su questo dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo ci siamo difesi con ordine, per essere a questo punto della stagione possiamo ritenerci soddisfatti. So benissimo che i calciatori cercano di fare il massimo, sarà difficile arrivare a condurre una gara per tutti novanta minuti ma devono sempre avere un atteggiamento propositivo. In Serie B è essenziale la cura di ogni dettaglio".